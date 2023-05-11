Национальный банк исключил из реестра коллекторскую компанию «Ю-Бейс». Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк исключил из реестра коллекторскую компанию «Ю-Бейс»
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
ООО «ФК «Ю-Бейс» исключено из реестра коллекторских компаний на основании его заявления и документов.
После исключения ООО «ФК «Ю-Бейс» из реестра коллекторских компаний у компании остается статус финансового учреждения. Она имеет право предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставлять услуги по факторингу и услуги по финансовому лизингу.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии