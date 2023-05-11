lifecell увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, но потерял 300 тысяч абонентов

Мобильный оператор lifecell за первый квартал текущего года получил 515,6 млн грн чистой прибыли против 209,4 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отчет за первый квартал

Из-за войны 3-месячная активная база абонентов lifecell уменьшилась на 3,4%, до 8,6 млн абонентов (в I квартале 2022 года — 8,9 млн), однако выросла на 1,2% по сравнению с IV кварталом 2022 года.

Доход мобильного оператора за I квартал увеличился на 16,5% и составил 2,7 млрд грн, показатель EBITDA — вырос на 24,2% на годовой основе, а маржа EBITDA — с 56% до 59,7%.

Капитальные инвестиции с начала года уменьшились на 10,3%, составив 638 млн грн против 711,6 млн грн в прошлом году.