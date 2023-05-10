ЕС выделяет 20 миллионов евро на развитие украинских стартапов

Европейский инновационный совет выделил 20 млн евро в поддержку украинских стартапов. Более 200 украинских стартапов смогут получить до 60 тысяч евро на развитие инновационных разработок в рамках проекта Seeds of Bravery. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Кто сможет получить гранты

Гранты смогут получить стартапы, которые:

направленные на восстановление Украины;

развивают инновационные технологии;

монетизируют научные изобретения.

«Победители проекта станут частью мощной бизнес-сети и смогут выйти на международный рынок», — говорится в сообщении.

Подача заявок на участие стартует в ближайшее время. Первые победители получат финансирование уже в этом году.

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