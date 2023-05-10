Европейский инновационный совет выделил 20 млн евро в поддержку украинских стартапов. Более 200 украинских стартапов смогут получить до 60 тысяч евро на развитие инновационных разработок в рамках проекта Seeds of Bravery. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
ЕС выделяет 20 миллионов евро на развитие украинских стартапов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кто сможет получить гранты
Гранты смогут получить стартапы, которые:
- направленные на восстановление Украины;
- развивают инновационные технологии;
- монетизируют научные изобретения.
«Победители проекта станут частью мощной бизнес-сети и смогут выйти на международный рынок», — говорится в сообщении.
Подача заявок на участие стартует в ближайшее время. Первые победители получат финансирование уже в этом году.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии