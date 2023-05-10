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10 мая 2023, 18:27 Читати українською

«Десять по десять»: Украинский бизнес представил свою программу развития экономики

Союз украинских предпринимателей (СУП) представил программу развития экономики «Десять по десять», которая предусматривает рост ВВП от 10% в год, говорится в заявлении предпринимателей, обнародованном соучредителем UBC Group Игорем Гуменным.

Союз украинских предпринимателей (СУП) представил программу развития экономики «Десять по десять», которая предусматривает рост ВВП от 10% в год, говорится в заявлении предпринимателей, обнародованном соучредителем UBC Group Игорем Гуменным.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКакие условия нужны бизнесуВ СУП отметили, что для достижения этого показателя Украине необходимо создать самые лучшие условия для ведения бизнеса в Европе.
Фото: Facebook Igor Gumennyy

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие условия нужны бизнесу

В СУП отметили, что для достижения этого показателя Украине необходимо создать самые лучшие условия для ведения бизнеса в Европе.

«Единственный способ преодолеть бедность, вернуть людей на родину, выстроить армию и оборонную промышленность — скачкообразный экономический рост ВВП от 10% в год», — говорится в заявлении союза.

Предприниматели считают, что рост на 10% в год возможен только через создание новых промышленных мощностей, полностью ориентированных на экспорт.

Представители бизнеса отметили необходимость обеспечить: прохождение таможни за один час в любую страну, быстрое возмещение НДС для промышленного экспорта, а также прекращение силового влияния на бизнес.

В СУП также призвали к проведению экономических реформ, в частности, введение новой индустриальной политики со списком приоритетных направлений производства, снижение ЕСВ, упрощение трудового законодательства и уменьшение бюджетных расходов, за исключением обороны и безопасности.

Также, согласно заявлению, бизнес нуждается в бесплатном и быстром подключении к электро- и газовым сетям при определенной сумме инвестиций в новое производство, освобождении от большинства налогов на 5 лет при инвестициях в производство, начиная с определенной суммы, и как можно меньше новых регуляций.

«Нам хочется видеть Украину через 10 лет преуспевающей, открытой к бизнесу, полноправным членом сообщества европейских государств», — добавили предприниматели.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
10 мая 2023, 18:48
#
Со стороны это выглядит так же как предвыборные лозунги Зеленского, ни о чем.
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