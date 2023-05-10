Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Как изменились цены

В годовом исчислении инфляция в апреле составила 17,9% по сравнению с 21,3% в марте.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина.

На 1,8−0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

В то же время, на 8,7% подешевели яйца, на 1,9−0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар", — заявили в Госстате.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,3%, алкогольные напитки — на 0,8%.

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Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1,2%, добавили в Госстате.

В то же время цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,4%. На 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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