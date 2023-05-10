В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,2%, а с начала года — 3,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены
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Как изменились цены
В годовом исчислении инфляция в апреле составила 17,9% по сравнению с 21,3% в марте.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина.
На 1,8−0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.
В то же время, на 8,7% подешевели яйца, на 1,9−0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар", — заявили в Госстате.
При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%,
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Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1,2%, добавили в Госстате.
В то же время цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,4%. На 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
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