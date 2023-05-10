Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80%

Отказ от лицензий

После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий.

Примерно такое же количество аннулировало RAB из-за несоблюдения требований. В общей сложности лицензии отозвали у 389 фирм.

По словам главы ведомства Матиса Мяэкера, при продлении разрешений Бюро неоднократно столкнулось с «подозрительными обстоятельствами», которые потенциально могут указывать на связь с незаконной деятельностью.

В ряде случаев RAB выявило лиц, назначенных членами правления или контактными лицами, которые сами об этом не знали, не имели надлежащей деловой репутации и чьи резюме были сфальсифицированы.

Представленные несколькими компаниями бизнес-планы содержали финансовые прогнозы, типографские ошибки и были лишены какой-либо логики.

Документы часто подавались на неправильном эстонском языке — в некоторых случаях использовался неадекватный машинный перевод. Заявки многих компаний поступали через одних и тех же поставщиков юридических услуг.

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Согласно действующему закону, работающие на территории Эстонии криптовалютные компании должны обладать минимальным уровнем капитала и иметь в штате экспертов по соблюдению AML-требований.

По состоянию на 1 мая 2023 года в Эстонии действовало 100 бизнес-лицензий на предоставление услуг, связанных с криптовалютами.

Напомним, в 2020 году эстонские власти отозвали лицензии более чем у 1000 фирм, ведущих деятельность в сфере цифровых активов.

В январе 2021 года Минфин представил законопроект, ужесточающий требования к криптовалютным компаниям.