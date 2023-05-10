Китай увеличил экспорт в Россию до рекордного уровня

Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекорда, подскочив на 153% по сравнению с прошлым годом — до $9,6 млрд. Об этом пишет Bloomberg .

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Рост торговли

Отмечается, что после спада после вторжения РФ в Украину торговля резко возросла.

Общий объем российско-китайской торговли достиг второго наибольшего уровня в истории — около $19 млрд, что чуть меньше мартовского пика.

Больше всего почти 20% китайского экспорта приходится на транспортное оборудование. В эту категорию, в частности, входят автомобили и запчасти к ним.

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