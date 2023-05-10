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10 мая 2023, 17:04 Читати українською

Большие сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

С 9 по 10 мая средняя цена на горючее на украинских АЗС снизилась еще на 7−8 копеек. В частности, бензин А-95 подешевел до 46,16 грн/л, А-95+ — до 48,11 грн/л, дизтопливо — до 44,99 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

С 9 по 10 мая средняя цена на горючее на украинских АЗС снизилась еще на 7−8 копеек.
Фото: pixabay.com

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Государственная сеть «Укрнафта» снизила цены на все виды горючего на 1 грн: бензин А-95 подешевел до 44 грн/л, А-95+ — до 45 грн/л, дизтопливо — до 44,5 грн/л. На 1 грн. также снизила цены сеть SOCAR.

На станциях UPG на 60 копеек подешевели только бензины — до 44,90 грн/л за А-95 и 46,90 грн/л — за А-95+. На 50 копеек горючее подешевело в сети «Авантаж» — до 42 грн/л за ДТ и бензин А-95.

Столичная сеть KLO снизила цены на стандартную «пятерку» и дизтопливо на 70 копеек, до 45,29 и 43,29 грн/л соответственно. Фирменный «А-95» этой сети потерял 1 грн и сейчас стоит 46,99 грн/л.

Также цены на топливо снизили Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» и «Автотранс».

Следует отметить, что вчера, 9 мая, на 1−1,5 грн/л горючее подешевело в сетях ОККО и WOG.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 9 по 10 мая, грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
10 мая 2023, 17:50
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Всі знизили-картельна змова
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