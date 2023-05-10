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10 мая 2023, 15:20 Читати українською

єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек от банка

Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online — получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online — получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины — владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.

Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:

  • Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно
  • Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія
  • Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ
  • Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр
  • Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ

Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:

  • бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства
  • кэшбек категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта

Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кэшбека — 500 грн в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.

Условия программы єВідновлення:

  • средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме
  • рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы
  • пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны
  • потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг
  • оформление и обслуживание карты єВідновлення — бесплатное
  • решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями
  • средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
10 мая 2023, 15:34
#
Те, кто пользуется услугами этого банка приготовтесь — начали *** людей своим финмониторингом. Просят скинуть кучу документов, писать обьяснительные и так далее. Узнать толком в чём проблема нереально — с ними связь только через e-mail, в отделении менеджера и начальство ничем не может помочь, на горячей линии ситуация таже. Начинается всё со звонка, во время которого говорят что до блокировки 3 дня, скиньте нам данные.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2023, 15:56
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Коломойский, у тебя же есть
дружественный банк Суркисов,
зачем тебе сдался банк Ахметки.
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