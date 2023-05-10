Чистая прибыль Credit Agricole Group за первый квартал выросла на 23,6%

Доля чистой прибыли французской банковской группы Credit Agricole Group в первом квартале составила 1,67 млрд евро, что на 23,6% больше, чем в прошлом. Об этом говорится в отчете Credit Agricole Group.

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Базовая чистая прибыль банковской группы составила 1,69 млрд евро, что на 12,6% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Чистая прибыль Credit Agricole SA составила 1,23 млрд евро, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Базовая чистая прибыль группы составила 1,249 млрд евро, что на 61,1% больше, чем в прошлом году.

Доходы Credit Agricole Group в первом квартале выросли на 0,5% по сравнению с прошлым годом до 8,927 млрд. евро. Базовый доход составил 8,959 млрд евро, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, благодаря постоянной деятельности по всем бизнес-направлениям.

Доходы Credit Agricole SA выросли на 9,6% по сравнению с прошлым годом до 6,121 млрд евро.

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