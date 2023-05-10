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10 мая 2023, 13:51 Читати українською

Рынок небанковских услуг в апреле сократился более чем на 30 участников (инфографика)

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 31 — с 1 347 до 1 316. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 31 — с 1 347 до 1 316.

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Кто выбыл из реестра

Отмечается, что из реестров исключено: 10 финансовых компаний, один страховщик, один ломбард, четыре лизинговые компании, один страховой брокер и одна коллекторская компания добровольно, остальные три финансовые компании принудительно.

Кроме того, 12 финансовых компаний исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежных учреждений включены в Реестр платежной инфраструктуры.

Кто работает на рынке

По состоянию на 30 апреля на небанковском рынке работали 109 страховщиков non-life (в марте было 110) и 12 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 170 ломбардов (был 171), 157 кредитных союзов, 86 лизинговых компаний (было 89). 657 финансовых компаний (было 682), 57 страховых брокеров (было 58) и 67 коллекторских компаний.

Кроме того, на рынке признаны 25 банковских групп и 22 небанковские финансовые группы. Также на платежном рынке действуют 33 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Кроме того, на рынке действуют поставщики финансовых платежных услуг, среди них появились новые игроки: 13 платежных учреждений и 5 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг.

Источник: Минфин
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