1000 украинских компаний, получивших наибольший доход в 2022 году (инфографика)

Тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали около 6 триллионов гривен. Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса. Основную часть топовых предприятий составляют компании, зарегистрированные 15−30 лет назад. Об этом говорится в совместном исследовании финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

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Доходы в нефтегазовом секторе и электроэнергетике

Крупнейшие компании Украины в списке топ 1000 обеспечивают более половины общего объема доходов всех предприятий страны. Каждая из крупнейших компаний этого списка сгенерировала как минимум 1,25 млрд грн чистого дохода за 2022 г.

Крупнейшими по численности секторами крупного бизнеса оказались нефтегазовый сектор (146 компаний), пищевая промышленность (129), электроэнергетика (105), сельское хозяйство (102). Несколько более чем по 50 компаний среди топовых по выручке действуют в таких секторах как оптовая и розничная торговля, химическая промышленность, а также металлургия.

Те же отрасли экономики широко представлены в упомянутом рэнкинге по объему чистых доходов, но в ином порядке. Первое место занимает нефтегазовый сектор (1,3 триллиона грн или 21% от общих доходов топ 1000), на втором — электроэнергетика (17,3%), далее — розничная торговля (8,3%), сельское хозяйство (8,1%).), пищевая промышленность (7,7%), металлургия (7%).

Коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль, металлургия, несмотря на относительно низшее количество крупных компаний первой тысячи, генерируют значительно более высокие уровни доходов в расчете на одно предприятие. Основой крупного бизнеса Украины до сих пор остаются отрасли, использующие природные ресурсы.

Несмотря на явный рост роли сферы информационных технологий, секторальный профиль и экспортную специализацию Украины до сих пор определяют агрокомплекс и пищепром, а также тяжелые индустрии как: металлургия, химпром и энергетика.

Концентрация в столице и промышленных центрах

Около 51,5% от общего объема доходов топ 1000 сконцентрировано в компаниях со столичной «пропиской». Кроме Киева с 405 компаниями еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, которые юридически находятся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской области.

В результате российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров ренкингов — Харьковской и Донецкой областей существенно снизилась до 11−12 места: 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно.

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