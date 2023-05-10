Порт «Измаил» за четыре месяца выполнил годовой план по грузопереработке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 мая 2023, 12:10 Читати українською

Порт «Измаил» за четыре месяца выполнил годовой план по грузопереработке

Морской порт «Измаил» в начале мая выполнил годовой план по грузопереработке в объеме 6,19 млн тонн. Это рекордные за всю историю существования порта темпы выполнения годовых характеристик. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Морской порт «Измаил» в начале мая выполнил годовой план по грузопереработке в объеме 6,19 млн тонн.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отметили в Администрации, наибольшие объемы по обработке грузов демонстрируют операторы: ГП «Измаильский морской торговый порт» (2,66 млн тонн), ЧАО «Дунайсудоремонт» (1,29 млн тонн) и ЧАО «ИРП «Дунайсудосервис» (805 тыс.). тонн).

На первой позиции в номенклатуре грузов морского порта Измаил по объемам перегрузки — хлебные грузы, на второй — другая агропродукция (масло, шрот, подсолнечник), на третьей — катуны.

Мощности порта по экспорту агропродукции увеличились благодаря введению в действие причалов для грузовых операций с зерновыми и растительным маслом новыми операторами терминалов — ОАО «Дунайсудносервис», ЧАО «Дунайсудоремонт», ЧАО «ИЦКК», а также за счет строительства нового терминала ООО «СП» .

«Увеличению пропускной способности морского порта «Измаил», который сегодня обрабатывает существенную долю украинского экспорта, способствовало восстановление судоходства в устье Быстрое, увеличение акватории МП «Измаил», и проведении дноуглубительных работ в акватории порта. Дунайский кластер — это ключевой альтернатив логистики, который является приоритетным для дальнейшего развития для ГП «АМПУ», — подчеркнул глава АМПУ Юрий Литвин.

Напомним

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что Украина получила дополнительно $1,5 млрд от портов на Дунае после освобождения острова Змеиный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами