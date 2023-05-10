Порт «Измаил» за четыре месяца выполнил годовой план по грузопереработке

Морской порт «Измаил» в начале мая выполнил годовой план по грузопереработке в объеме 6,19 млн тонн. Это рекордные за всю историю существования порта темпы выполнения годовых характеристик. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

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Как отметили в Администрации, наибольшие объемы по обработке грузов демонстрируют операторы: ГП «Измаильский морской торговый порт» (2,66 млн тонн), ЧАО «Дунайсудоремонт» (1,29 млн тонн) и ЧАО «ИРП «Дунайсудосервис» (805 тыс.). тонн).

На первой позиции в номенклатуре грузов морского порта Измаил по объемам перегрузки — хлебные грузы, на второй — другая агропродукция (масло, шрот, подсолнечник), на третьей — катуны.

Мощности порта по экспорту агропродукции увеличились благодаря введению в действие причалов для грузовых операций с зерновыми и растительным маслом новыми операторами терминалов — ОАО «Дунайсудносервис», ЧАО «Дунайсудоремонт», ЧАО «ИЦКК», а также за счет строительства нового терминала ООО «СП» .

«Увеличению пропускной способности морского порта «Измаил», который сегодня обрабатывает существенную долю украинского экспорта, способствовало восстановление судоходства в устье Быстрое, увеличение акватории МП «Измаил», и проведении дноуглубительных работ в акватории порта. Дунайский кластер — это ключевой альтернатив логистики, который является приоритетным для дальнейшего развития для ГП «АМПУ», — подчеркнул глава АМПУ Юрий Литвин.

Напомним

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что Украина получила дополнительно $1,5 млрд от портов на Дунае после освобождения острова Змеиный.