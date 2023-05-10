Рынки снижаются в ожидании выхода данных по инфляции в США: что нужно знать утром

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%. Неопределенность в отношении экономической ситуации в США сохраняется, так что настроения на Уолл-Стрит остаются осторожными.

Торги проходили в преддверии публикации ключевых данных по индексу потребительских цен в Америке за апрель. Опрошенные Dow Jones аналитики прогнозируют, что по итогам апреля инфляция в США составит 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем или 5% в годовом выражении.

Инвесторы также следят за последними новостями по потолку государственного долга США. Американские власти должны прийти к согласованному решению до 1 июня, чтобы страна избежала дефолта.

Уолл-стрит предупреждает власти США о «немыслимых» последствиях дефолта

Некоторые из наиболее влиятельных людей на Уолл-стрит, включая нынешних и бывших руководителей из Goldman Sachs и JPMorgan, предупредили о «немыслимых» долгосрочных последствиях дефолта США и считают, что лимит госдолга, возможно, придется отменить навсегда.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,4%, японский Nikkei подешевел на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 0,3%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 1% и 0,4% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился.

Инвесторы в Азии также сохраняют осторожный настрой в преддверии выхода свежих данных по инфляции в США. Участники рынка обеспокоены тем, что если инфляция не покажет существенного замедления, то снижение процентных ставок в этом году, вероятно, не произойдет.

Число корпоративных дефолтов в США достигло рекорда с 2010 года

По данным S&P Global, с начала 2023 года количество обанкротившихся американских компаний достигло 236, что является максимумом за последние 13 лет, а также вдвое больше по сравнению с 2022 годом.

При этом в марте было подано 70 заявлений о банкротстве, а в апреле — 54.

Последние крупные компании, которые объявили о банкротстве: Whittaker, Clark & Daniels, Bed Bath & Beyond, LTL Management (дочерняя компания Johnson & Johnson) и SVB Financial Group.

Эра дешевых денег подходит к концу, и американские компании ощущают на себе воздействие высоких процентных ставок и высокого уровня инфляции, замечает Reuters.