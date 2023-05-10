За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 196310 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
690 российских оккупантов, 2 танка и 15 ракет. Потери врага за 9 мая
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Потери врага
- личного состава — около 196 310 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3736 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед.,
- артиллерийских систем — 3039 (+8) ед.,
- РСЗО — 555 (+1) ед.,
- средства ПВО — 308 (+1) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6),
- крылатые ракеты 970 (+15),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед.,
- специальная техника — 389 (+1).
Источник: Минфин
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