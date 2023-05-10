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10 мая 2023, 11:34 Читати українською

Фонд гарантирования пустит с молотка активы 10 банков-банкротов. Кто в списке

В течение текущей недели, 8−12 мая, Фонд гарантирования вкладов физлиц запланировал продажу активов 10 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 8,46 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В течение текущей недели, 8−12 мая, Фонд гарантирования вкладов физлиц запланировал продажу активов 10 ликвидируемых банков.

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В частности, выставлены на продажу права требования по кредитам на 8,1 млрд грн, а также объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие средства на 308,2 млн грн.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 45,2 млн грн.

Активы каких банков будут продавать

Запланирована продажа активов:

  • МР Банка на сумму 3,74 млрд грн
  • Проминвестбанка — на 2,52 млрд грн
  • Мегабанка — на 1,57 млрд грн
  • Банка «Земельный капитал» — на 289,3 млн грн
  • Банка «Сич» — на 152 млн грн
  • Златобанка — на 99,6 млн грн
  • Мисто Банка — на 65,2 млн грн
  • Банка «Аркада» — на 26,9 млн грн
  • Дельта Банка — на 1,7 млн ​​грн
  • Фидобанка — на 1,4 млн грн.

Вырученные от продажи активов средства будут направлены на расчет с кредиторами.

Источник: Минфин
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