В течение текущей недели, 8−12 мая, Фонд гарантирования вкладов физлиц запланировал продажу активов 10 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 8,46 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд гарантирования пустит с молотка активы 10 банков-банкротов. Кто в списке
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В частности, выставлены на продажу права требования по кредитам на 8,1 млрд грн, а также объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие средства на 308,2 млн грн.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 45,2 млн грн.
Активы каких банков будут продавать
Запланирована продажа активов:
- МР Банка на сумму 3,74 млрд грн
- Проминвестбанка — на 2,52 млрд грн
- Мегабанка — на 1,57 млрд грн
- Банка «Земельный капитал» — на 289,3 млн грн
- Банка «Сич» — на 152 млн грн
- Златобанка — на 99,6 млн грн
- Мисто Банка — на 65,2 млн грн
- Банка «Аркада» — на 26,9 млн грн
- Дельта Банка — на 1,7 млн грн
- Фидобанка — на 1,4 млн грн.
Вырученные от продажи активов средства будут направлены на расчет с кредиторами.
Источник: Минфин
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