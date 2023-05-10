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10 мая 2023, 11:10 Читати українською

Российские олигархи устроили «распродажу» яхт — СМИ

Санкции и массовые аресты яхт заставили состоятельных россиян выставить их на продажу. У крупных яхтенных брокеров Fraser, Moran, Burgess, C& N, Arconyachts на реализации находится десяток судов, связанных с российскими владельцами, пишет Moscowtimes.

Санкции и массовые аресты яхт заставили состоятельных россиян выставить их на продажу.
Фото: ukrinform.ua

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Продажа яхт

Самые крупные и дорогие из них — Here comes the sun (89 м), связанная с владельцем буровой компании «Евразия» Александром Джапаридзе. За Here comes the sun хотят выручить $195 млн. Также в продаже Galactica Supernova (70 м) за €75 млн. Ее владельцем называли основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

Также свои яхты продают бывшие чиновники: Icon Ragnar (68 м) была связана с бывшим сотрудником КГБ и экс-директором «Норникеля» Владимиром Стржалковским. Продавец хочет выручить за нее €69,5 млн. Еще одну лодку Admiral Quinta Essentia (55 м), вероятно, продает бывший сенатор и водочный король из Beluga Group Валентин Завадников. Он хочет выручить скромные €25 млн.

Ранее о желании продать яхту заявлял экс-банкир Олег Тиньков. Он теперь не может позволить себе содержать яхту-ледокол La Datcha за $100 млн.

Напомним

Власти США и ЕС арестовали как минимум 13 суперъяхт, принадлежащих олигархам, близким к президенту Путину. Это, в том числе 156-метровая яхта Алишера Усманова Dilbar стоимостью $600 млн, 135-метровая яхта Игоря Сечина Crescent за $190 млн, 85-метровая Valerie Сергея Чемезова ($140 млн), Lady M Алексея Мордашова ($55 млн), 40-метровая яхта Lena Геннадия Тимченко за $50 млн.

Источник: Минфин
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