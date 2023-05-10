Компания Namsen Limited, принадлежащая председателю совета директоров одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel Андрею Веревскому (владеет 41,29% голосующих акций), выкупит у миноритарных акционеров 36% акций агрохолдинга. Об этом идет речь в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже.
Веревский выкупит у миноритариев акций Kernel около $122 миллиона
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Что известно о выкупе
Будет выкуплено 30 248 449 акций из заявленных Namsen 52 057 219, сообщила уполномоченная брокерская компания Trigon Dom Maklerski.
Цена выкупа — 18,5 злотых за акцию (около $4). Расчет планируется провести 12 мая. Заказы на продажу принимались с 31 марта по 4 мая.
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