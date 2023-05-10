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10 мая 2023, 8:48 Читати українською

Местным бюджетам в апреле перечислили 12,9 миллиарда гривен

В апреле из госбюджета перечислено 12,9 млрд грн трансфертов в местные бюджеты, что составляет 84% от предусмотренных росписью ассигнований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

В апреле из госбюджета перечислено 12,9 млрд грн трансфертов в местные бюджеты, что составляет 84% от предусмотренных росписью ассигнований.
Фото: bank.gov.ua

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«В апреле 2023 года правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 12,9 млрд грн, в частности: базовая дотация перечислена в сумме 2,4 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований; дополнительные дотации перечислены в сумме 2,2 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий в марте осталась реверсная дотация в объеме 0,3 млрд грн, которая не перечислялась в госбюджет в условиях военного времени.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь-апрель 2023 года увеличились на 44,8 млрд грн и по состоянию на 1 мая составляют 160,2 млрд гривен. Объем остатков средств вырос во всех регионах Украины.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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