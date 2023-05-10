НБУ обязал поставщиков платежных услуг усилить проверку пользователей

Нацбанк с целью снижения рисков мошенничества установил к поставщикам платежных услуг требование применить усиленную проверку подлинности пользователей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Усиленная проверка

С 10 мая поставщики платежных услуг обязаны применять усиленную проверку подлинности пользователей во время:

получение ими дистанционного доступа к счетам;

инициирование дистанционной платежной операции;

любых других действий в случае подозрения на совершение мошенничества или других неправомерных действий (или существование такого риска).

По результатам процедуры усиленной аутентификации пользователя поставщик платежной услуги должен создать уникальный код аутентификации, который позволяет связывать операцию на определенную сумму и конкретного получателя. Этот код должен приниматься поставщиком платежных услуг каждый раз при получении пользователем доступа к счету, инициировании дистанционной платежной операции и т. п.

В частности, если раньше во время онлайн-расчетов было достаточно информации о платежной карте и одноразовом пароле, теперь необходимо будет использовать как минимум два элемента защиты, подтверждающие, что платеж осуществляет пользователь, имеющий законные основания для использования конкретного платежного инструмента, а не мошенник .

В то же время, Нацбанк никоим образом не ограничивает участников платежного рынка в выборе технологических решений для усиленной аутентификации.

Кроме установления требований по усиленной аутентификации регулятор также:

обязал поставщиков платежных услуг внедрить механизмы и процедуры выявления несанкционированных или мошеннических действий с учетом значительного количества факторов риска (в частности, списков поврежденных или похищенных элементов аутентификации; распространенных сценариев платежного мошенничества; признаков заражения вредоносными программами и т. п. );

); усилил безопасность платежных операций, установив меры безопасности, требования к использованию кодов аутентификации и к динамической увязке платежной информации и кода;

определил защиту элементов усиленной проверки подлинности и средств дистанционной коммуникации и программного обеспечения, связанных с их обработкой;

установил требования к независимости элементов усиленной аутентификации;

определил исчерпывающий список случаев, когда поставщики платежных услуг имеют право не требовать применения усиленной аутентификации пользователя;

установил требования защиты конфиденциальности и целостности индивидуальной учетной информации пользователей;

определил требования к электронному взаимодействию между субъектами платежных операций и мерам безопасности во время электронного взаимодействия.

Такие нормы содержит постановление правления Нацбанка от 3 мая 2023 г. № 58 «Об утверждении Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке».

Ее требования распространяются на всех поставщиков платежных услуг (банки, платежные учреждения, филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг, операторы почтовой связи, поставщики нефинансовых платежных услуг, Нацбанк, другие государственные органы). власти и органы местного самоуправления).