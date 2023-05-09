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9 мая 2023, 18:01 Читати українською

Индексация пенсий: кому из украинцев могут повысить выплаты на 20%

В июле в Украине определенным группам пенсионеров повысят пенсии почти на 20%. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью «ТСН».

В июле в Украине определенным группам пенсионеров повысят пенсии почти на 20%.

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Что ждать пенсионерам

«В этом году уже проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий. С 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, „О статусе и социальной защите пострадавших граждан“ в результате Чернобыльской катастрофы» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы", — заявил Капинус.

Он рассказал, что также уже выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат тем, кто имеет полный страховой стаж. По данным должностного лица, во время индексации в марте государство перечислило пенсионные выплаты 10,5 млн. граждан.

Читайте: Новая пенсионная реформа: кто и как будет выплачивать пенсии украинцам

«Также с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — сказал Капинус.

Глава Пенсионного фонда рассказал, что продолжающим работать украинским пенсионерам перечислят пенсии от 1 апреля. Также в Украине от 1 июля планируется провести индексацию на 19,7% пенсий, назначенных законами «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины» и «О научной и научно-технической деятельности» .

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
9 мая 2023, 18:35
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«Також від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам із інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», — сказав Капінус.
Зелені балаболи — збільшили тількі ліквідаторам першої группи, котрих в живих вже мабуть нікого і не має
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