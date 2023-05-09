Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве после расследования регулятора

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве через три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг. Об этом сообщает Reuters.

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Базирующаяся в Сиэтле компания Bittrex прекратила свою деятельность в США 30 апреля и заявила, что подача заявления о банкротстве не повлияет на Bittrex Global, обслуживающую клиентов за пределами страны. Неамериканские сделки компании базируются в Лихтенштейне.

Согласно заявлению о банкротстве, поданном в суд Уилмингтона, штат Делавер, активы и обязательства Bittrex составляли от $500 млн до $1 млрд.

Криптоактивы американских клиентов

Bittrex заявила, что все еще сохраняет криптоактивы американских клиентов, не выведших средства до 30 апреля.

По словам криптобиржи, эти активы надежно защищены и компания намерена обратиться в суд по вопросам банкротства с просьбой об ограниченном повторном открытии счетов клиентов, чтобы криптовалюта могла быть распределена между клиентами.

Несколько компаний в криптоиндустрии обанкротились за последний год из-за падения цен на активы, возобновления регуляторных проверок, а в случае с некогда известной биржей FTX — из-за уголовных обвинений.

SEC подала иск против Bittrex 17 апреля, утверждая, что бывший генеральный директор Уильям Шихара поощрял эмитентов криптоактивов, стремившихся сделать свои токены доступными на платформе компании, удалять публичные заявления, которые могли бы заставить регуляторов расследовать эти предложения токенов как ценные бумаги.

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Bittrex отрицает обвинения SEC, заявив, что криптоактивы на ее платформе не являются ценными бумагами или инвестиционными контрактами.

Пока иск SEC остается на рассмотрении, Bittrex ранее согласилась выплатить $29 млн штрафу Министерству финансов США за «явные нарушения» санкций против определенных стран и закону о борьбе с отмыванием денег.

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