Европарламент поддержал отмену пошлин на товары из Украины еще на год

По его словам, во время пленарного заседания соответствующее решение поддержали 537 депутатов, в то время как 42 парламентария проголосовали «против» и еще 38 «воздержались».

Напомним

27 апреля Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт.

По данным Еврокомиссии, ЕС является самым крупным торговым партнером Украины. На Евросоюз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году.

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% общего объема торговли ЕС.