НБУ разрешил небанковским учреждениям нарушать сроки предоставления финансовой отчетности в 2023 году

Национальный банк в соответствии с законом «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» продлил срок действия неприменения мер влияния за несвоевременное представление небанковскими учреждениями финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Регулятор и дальше не будет применять меры влияния за несвоевременное представление небанковскими учреждениями финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности в 2023 году также из-за постепенной имплементации страховщиками МСФО 17 «Страховые контракты».

Нацбанк напомнил, что, начиная с 1 января 2023 года, обязательным для применения на страховом рынке является Международный стандарт финансовой отчетности 17 «Страховые контракты».

Однако в условиях военного положения финансовые и временные ресурсы страховщиков, необходимые для разработки и внедрения новых процедур, IТ-решений, процессов в целях имплементации МСФО 17 «Страховые контракты», ограничены.

В то же время, большая часть страховщиков испытывают сложности с перенастройкой учетных и IТ-систем, наличием квалифицированных кадров для разработки соответствующей учетной политики, методики и моделей по расчету ответственности по страховым контрактам, с изменением подходов к формированию финансовой отчетности и расчету ключевых показателей.

Для страховщиков, не успевших имплементировать МСФО 17 «Страховые контракты», регулятор уточнил перечень подаваемых ими документов для получения лицензии на новый вид страхования.

Так, в пакете документов для получения лицензии на новый вид страхования в течение 2023 года страховщики представляют:

отчетность, определенную правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ, утвержденными постановлением правления Нацбанка от 25 ноября 2021 г. № 123 (далее — правила № 123) вместо финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, включая МСФО 17 «Страховые контракты»;

отчет субъекта аудиторской деятельности, который по закону «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» имеет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес, о предоставлении уверенности в отчетных данных страховщика, составленных согласно правилам № 123 по состоянию на последнюю отчетную дату, подготовленную в соответствии с международными стандартами аудита, вместо аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности страховщика или аудиторского отчета по обзору промежуточной финансовой отчетности страховщика.

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