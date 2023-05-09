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9 мая 2023, 14:58 Читати українською

Семейные офисы теряют интерес к криптовалюте — опрос

В 2023 году количество «потенциально заинтересованных» в криптовалюте семейных офисов сократилось с 45% до 12%. Об этом свидетельствуют данные опроса Goldman Sachs.

В 2023 году количество «потенциально заинтересованных» в криптовалюте семейных офисов сократилось с 45% до 12%.
Фото: pixabay.com

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В опросе принимали участие 166 семейных офисов — компании, в обязанности которых входит решение целого ряда задач одной семьи: управление инвестициями, юридическое и налоговое сопровождение, ведение отчетности по деловым партнерам и т. д.

В общей сложности примерно 26% фирм инвестируют в криптовалюту — по сравнению с 16% в 2021 году. Однако количество тех, кто не проявляет интерес к этому классу активов, также выросло с 39% до 62%.

Основной причиной инвестиций в криптосектор, включая стейблкоины и NFT, респонденты назвали «веру в силу технологии блокчейна».

Самым негативно настроенным регионом стал EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Только 16% семейных офисов инвестировали в криптовалюту, при этом 79% не намерены этого делать.

Доля семейных офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающих с цифровыми активами, достигла 30%. Другие 27% только планируют в будущем приобщиться к этой сфере, а 43% — не заинтересованы в этом.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что, по данным опроса Paxos, большинство американцев (75% респондентов) в той или иной степени верят в цифровые активы, несмотря на крах FTX.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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