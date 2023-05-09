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9 мая 2023, 14:10 Читати українською

Украинцам за сезонную работу в Польше платят больше, чем в прошлом. Самые популярные вакансии

В этом году украинцам в Польше будут платить примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет Gremi Personal.

В этом году украинцам в Польше будут платить примерно на 10% больше, чем в прошлом году.
Фото: shoppingpl.com

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Рост оплаты труда

Это связано с поднятием минимальной заработной платы в Польше. Сейчас она — 3410 злотых в месяц, что в эквиваленте 30 200 грн. В прошлом году было 3 100 злотых (27 460 грн).

С учетом налогов, минимальная зарплата составляет 23 474 грн. Польша поднимает уровень минимальной зарплаты дважды в год, поэтому в июле этого года ставки увеличатся еще.

Несмотря на значительный поток людей из Украины, в Польше количество вакансий больше, чем спрос на них. Самой популярной остается работа в гостинично-ресторанной сфере и уборка урожая.

Топ-10 вакансий

  • Повар — 44 000
  • Сборник ягод, фруктов, овощей — 40 000
  • Помощник повара — 35 000
  • Курьер-водитель — 35 000
  • Мойка посуды — 33 000
  • Официант — 31000+ чаевые
  • Помощник пекаря -31000
  • Разнорабочий — 31 000
  • Горничная/уборщица — 30 000
  • Смотритель за пенсионером — 28 000.

Работа в Польше

Польша также приглашает украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. Больше всего вакансий есть в сфере пищевой промышленности и логистике.

За простую работу, которая не предполагает знания польского и особых навыков, предлагают от 30 000 тыс. грн. В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Добавим, что официально трудоустроено 739 тысяч украинцев.

Источник: Минфин
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