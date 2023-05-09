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9 мая 2023, 12:51 Читати українською

Из-за обстрелов без света часть потребителей в шести областях — Минэнерго

Из-за обстрелов часть потребителей шести областей остается без света, однако энергетики продолжают работу по возобновлению энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в телеграм-канале.

Из-за обстрелов часть потребителей шести областей остается без света, однако энергетики продолжают работу по возобновлению энергоснабжения.

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Повреждение в результате обстрелов

«Энергетическая инфраструктура страны не получила повреждений из-за массированного обстрела крылатыми ракетами, который враг совершил на рассвете 9 мая. Однако часть потребителей в 6 областях остаются без света из-за повреждений в результате предварительных обстрелов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается террор прифронтовых территорий. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В то же время энергетики, несмотря на сложную ситуацию в безопасности, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысячи потребителей. Большинство из них — абоненты в Запорожской и Херсонской областях. В общем, энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.

Ракетный обстрел

Россияне за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая совершили пуски 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555. 23 ракеты уничтожила противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины.

Источник: Минфин
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