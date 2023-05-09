Курс валют на 9 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 9 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился и прибавил 1 копейку в продаже. Евро в покупке подорожало на 5 копеек, а в продаже не изменилось.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,76 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,62−37,70, евро — 41,40−41,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,21−40,60 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на скидку: 10% minfin 10 .