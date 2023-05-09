За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 195 620 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
650 российских оккупантов, 4 танка и 8 ракет. Потери врага за 8 мая
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Потери врага
- личного состава — около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3734 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин — 7258 (+4) ед.,
- артиллерийских систем — 3031 (+13) ед.,
- РСЗО — 554 (+0) ед.,
- средства ПВО — 307 (+1) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4),
- крылатые ракеты 955 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед.,
- специальная техника — 388 (+4).
Источник: Минфин
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