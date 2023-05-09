Украина получила дополнительно $1,5 миллиарда от Дунайских портов

Украина дополнительно заработала $1,5 млрд после освобождения в июне прошлого года острова Змеиный и открытия устья Быстрое для судоходства в дельте Дуная. Об этом написал вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков в колонке для издания NV Бизнес.

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«После освобождения острова Змеиный открытие устья Быстрое позволило увеличить пропускную способность портов Дунайского кластера втрое — до 9 судов в сутки. Эффект для государства составлял ориентировочно 10 млн дополнительных тонн груза в год. Также после открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка», — написал Кубраков.

Также в марте 2023 года Украина привела в соответствие с историческими эксплуатационными характеристиками украинский участок реки Дунай и провела дноуглубление у портовых причалов, что позволило принять еще больше судов и грузов.

«Результат не заставил себя ждать — доведя максимальную осадку до 6,5 метра с 3,9 метра, Дунайские порты достигли рекордных 12 судов и 90 000 тонн в сутки. Это еще дополнительно добавляет десятки миллионов долларов ежемесячно в экономику государства», — написал Кубраков.

Он добавил, что портам удалось развить свою экспортную способность благодаря запуску дополнительных мощностей и обработке новой номенклатуры грузов.

Вице-премьер признает, что этих шагов государства и госпредприятий недостаточно, чтобы полностью реализовать потенциал Дунайских портов. Потребность в инвестициях составляет минимум $120 млн, и исключительно силами государства их привлечь не удастся.