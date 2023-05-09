Нацбанк назначил директора нового департамента, созданного по требованию МВФ

Национальный банк по результатам конкурсного отбора назначил Андрея Котюжинского директором нового департамента интегрированного надзора за банками. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Что известно о департаменте

Департамент создан в конце апреля в соответствии с обязательством подписанного меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) от 24 марта 2023 года.

У Котюжинского есть 16-летний опыт работы в финансовой сфере. С августа 2022 занимал должность первого заместителя председателя правления Банк Кредит Днепр. До этого работал в ОТП Банке и Банке Форум.

Его подразделение будет выполнять не только все функции реорганизованного Департамента банковского надзора, но и надзор за участниками рынка платежных услуг, поясняют НБУ.

Департамент интегрированного надзора за банками входит в вертикаль подчинения «Пруденционный надзор», куратором которой является заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

«Усовершенствование нашей надзорной функции, повышение ее эффективности должно способствовать дальнейшему развитию в Украине прозрачного, ответственного и устойчивого финансового сектора», — прокомментировал Олейник.