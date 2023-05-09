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9 мая 2023, 8:35 Читати українською

Нацбанк назначил директора нового департамента, созданного по требованию МВФ

Национальный банк по результатам конкурсного отбора назначил Андрея Котюжинского директором нового департамента интегрированного надзора за банками. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк по результатам конкурсного отбора назначил Андрея Котюжинского директором нового департамента интегрированного надзора за банками.
Фото: bank.gov.ua

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Что известно о департаменте

Департамент создан в конце апреля в соответствии с обязательством подписанного меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) от 24 марта 2023 года.

У Котюжинского есть 16-летний опыт работы в финансовой сфере. С августа 2022 занимал должность первого заместителя председателя правления Банк Кредит Днепр. До этого работал в ОТП Банке и Банке Форум.

Его подразделение будет выполнять не только все функции реорганизованного Департамента банковского надзора, но и надзор за участниками рынка платежных услуг, поясняют НБУ.

Департамент интегрированного надзора за банками входит в вертикаль подчинения «Пруденционный надзор», куратором которой является заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

«Усовершенствование нашей надзорной функции, повышение ее эффективности должно способствовать дальнейшему развитию в Украине прозрачного, ответственного и устойчивого финансового сектора», — прокомментировал Олейник.

Источник: Минфин
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