Евро подорожал на 8 копеек. Официальный курс валют

9 мая европейская валюта подорожала на 8 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,34 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

8 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,26 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 2 копейки в покупке и продаже.

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