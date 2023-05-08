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8 мая 2023, 18:15 Читати українською

Американский Qualcomm купил израильского производителя микросхем за $350-400 миллионов

Американский производитель микрочипов Qualcomm поглотил Autotalks, израильского производителя микросхем, создающего полупроводники и системы на основе технологии a-chip для обеспечения безопасности автомобилей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch.

Американский производитель микрочипов Qualcomm поглотил Autotalks, израильского производителя микросхем, создающего полупроводники и системы на основе технологии a-chip для обеспечения безопасности автомобилей.
Фото: forklog.com

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Что известно

Qualcomm делает долгосрочную ставку на автомобильный сектор как прибыльную клиентскую базу для своих чипов и связанных с ними коммуникационных технологий.

Технология Autotalks используется в датчиках, которые помогают транспортным средствам (например, велосипедам, автомобилям) и их водителям обнаруживать дорожные опасности, такие как встречные транспортные средства в слепых водительских зонах; она также связывается с другими транспортными средствами, используя совместимые технологии повышения скорости отклика.

Qualcomm заявила, что планирует интегрировать коммуникационную технологию Autotalks V2X в свой портфель цифрового шасси Snapdragon.

Условия приобретения не разглашаются, но источник, близкий к соглашению, сообщает, что речь идет о $350−400 млн.

«Мы рассчитываем на совместную работу по созданию глобальных решений V2X, которые помогут сократить время выхода на рынок и обеспечить массовое внедрение этой важнейшей технологии безопасности», — сказал Накул Дуггал, старший вице-президент Qualcomm Technologies.

Напомним

В январе прошлого года стало известно, что Qualcomm поглотил украинскую компанию Augmented Pixels, специализирующуюся на дополненной реальности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 мая 2023, 19:10
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— Изя, а скоко будєт дваждьі два? — А мьі пакупаєм или продайом? Інша відповідь, 3−4, десь так, ну максимум 5. Так і тут, 350−400 млн.
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