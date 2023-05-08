Курс валют на вечер 8 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.

Валюта Открытие 8 мая Закрытие 8 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,40/40,79 40,38/40,77 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,75 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 41,41−41,60 грн.

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