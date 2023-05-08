Россия снова заблокировала «зерновую инициативу». 90 судов в ожидании инспекции

Российская федерация в очередной раз фактически остановила «Зерновую инициативу», отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры в Фейсбуке.

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Блокировка судов

В министерстве отметили, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.

По состоянию на сегодняшний день, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — это суда, идущие под загрузку. Инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн. тонн.

Украина категорически не принимает попытки россии остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы.

«Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции», — говорится в сообщении.

Напомним

5 мая в ООН сообщили, что в Стамбуле не удалось согласовать разрешения новых судов «зернового коридора».

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности РФ в продлении «зернового соглашения», а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.