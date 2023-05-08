Нацбанк оштрафовал ООО «Финансовая компания «Риальто» (работает под брендом «Monetka») на 51 тысячу гривен за нарушение требований законодательства к нравственному поведению во время взаимодействия с потребителями по урегулированию просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Нацбанк оштрафовал сервис микрокредитов Мonetka
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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 мая.
Что нарушила финкомпания
«Речь идет о нарушении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности, определенных Положением…, которое утверждено постановлением правления Национального банка от 4 августа 2022 года № 170», — отмечается в сообщении.
По данным реестра юридических лиц, ООО «Финансовая компания «Риальто» основано в феврале 2020 года, ее владельцем и директором указан Сергей Картамышев.
Напомним
Национальный банк в апреле применил к 3 банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
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