Нацбанк оштрафовал сервис микрокредитов Мonetka

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 мая.

Что нарушила финкомпания

«Речь идет о нарушении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности, определенных Положением…, которое утверждено постановлением правления Национального банка от 4 августа 2022 года № 170», — отмечается в сообщении.

По данным реестра юридических лиц, ООО «Финансовая компания «Риальто» основано в феврале 2020 года, ее владельцем и директором указан Сергей Картамышев.

Напомним

Национальный банк в апреле применил к 3 банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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