Фонд гарантирования сменил ликвидатора Айбокс Банка

Кого назначили

Уполномоченным лицом Фонда по ликвидации Айбокс Банка с 5 мая стал ведущий профессионал по управлению активами и ликвидации отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Виталий Паламарчук.

С 8 марта 2023 ликвидацию Айбокс Банка осуществлял Андрей Федорченко, полномочия которому предоставлялись на три года — до 7 марта 2026 года.

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Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.