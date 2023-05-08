Фонд гарантирования сменил уполномоченное лицо на ликвидацию ЧАО «Айбокс Банк». Соответствующее решение № 531 исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла 4 мая.
Фонд гарантирования сменил ликвидатора Айбокс Банка
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Кого назначили
Уполномоченным лицом Фонда по ликвидации Айбокс Банка с 5 мая стал ведущий профессионал по управлению активами и ликвидации отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Виталий Паламарчук.
С 8 марта 2023 ликвидацию Айбокс Банка осуществлял Андрей Федорченко, полномочия которому предоставлялись на три года — до 7 марта 2026 года.
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Напомним
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.
Источник: Минфин
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