Нафтогаз с начала года уплатил в госбюджет более 30 миллиардов

За первые 4 месяца года группа Нафтогаз уплатила в госбюджет более 30 миллиардов гривен налогов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Уплата налогов

В компании отметили, что налоги, уплаченные группой Нафтогаз, составляют 15% всех налоговых поступлений в бюджет за этот период.

«Несмотря на войну и вызванные ею последствия, Группа Нафтогаз остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и надежной поддержкой для казны. Только в апреле мы аккумулировали 6,2 млрд грн налогов, что составляет почти 13% от всех налоговых поступлений государственного бюджета страны», — прокомментировал председатель правления НАКа Алексей Чернышев.

По состоянию на 1 мая 2023 года Группа Нафтогаз уплатила почти 33 млрд грн в сводный бюджет Украины (государственный и местные бюджеты).