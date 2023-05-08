За первые 4 месяца года группа Нафтогаз уплатила в госбюджет более 30 миллиардов гривен налогов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Нафтогаз с начала года уплатил в госбюджет более 30 миллиардов
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Уплата налогов
В компании отметили, что налоги, уплаченные группой Нафтогаз, составляют 15% всех налоговых поступлений в бюджет за этот период.
«Несмотря на войну и вызванные ею последствия, Группа Нафтогаз остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и надежной поддержкой для казны. Только в апреле мы аккумулировали 6,2 млрд грн налогов, что составляет почти 13% от всех налоговых поступлений государственного бюджета страны», — прокомментировал председатель правления НАКа Алексей Чернышев.
По состоянию на 1 мая 2023 года Группа Нафтогаз уплатила почти 33 млрд грн в сводный бюджет Украины (государственный и местные бюджеты).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А как же «сотни миллионов миллиардов долларов» уплаченные в бюджет нашими гос банками???