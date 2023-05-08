Нефть подорожала до $75 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% - до 75,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,2% до 71,46 доллара.

«Отскок нефти последовал за возвращением роста акций энергетических компаний на Уолл-стрит в прошлую пятницу после того, как США опубликовали сильные данные по занятости, которые ослабили опасения по поводу надвигающейся экономической рецессии, которая привела к распродажам в начале недели», — сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets

Опасения, что банковский кризис в США замедлит экономику и снизит спрос на топливо в крупнейшей в мире стране-потребителе нефти, привели к снижению эталонного показателя Brent на прошлой неделе на 5,3%, в то время как WTI упала на 7,1%.

Однако хороший отчет о занятости в США за апрель, более слабый доллар и ожидание сокращения поставок на следующем ОПЕК+ в июне помогли индексам восстановиться примерно на 4% в пятницу.

«Цены на сырую нефть пытаются стабилизироваться, поскольку трейдеры энергоресурсов ждут, ОПЕК ли не просигнализирует, что они готовы еще больше сократить добычу», — сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

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