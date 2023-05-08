За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 194 970 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 7 танков и 42 БПЛА. Потери врага за 7 мая
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 194 970 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3730 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин — 7253 (+5) ед.,
- артиллерийских систем — 3018 (+8) ед.,
- РСЗО — 554 (+0) ед.,
- средства ПВО — 306 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6) ед.,
- специальная техника — 384 (+4).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии