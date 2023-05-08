Саудовская Аравия снизила цены на нефть для ключевых рынков в Азии

Саудовская Аравия снизила цены на сырую нефть для клиентов в Азии (на своем основном рынке), сообщил Bloomberg.

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Снижение цены

Стоимость основного сорта Arab Light сократилась на 25 центов относительно майской цены и теперь составляет $2,55 сверх регионального эталона, сообщило агентство.

Опрошенные Bloomberg нефтепереработчики и трейдеры ожидали более значительного уменьшения — на 45 центов.

При этом для европейских клиентов госкомпания Saudi Aramco, напротив, увеличила все расценки, а для США большинство цен не изменились, пишет Bloomberg.

На Азию приходится около 60% экспорта Saudi Aramco сырой нефти — большая часть производится по долгосрочным контрактам, цены по которым пересматриваются каждый месяц.

Крупнейшие азиатские клиенты Саудовской Аравии — это Китай, Япония, Южная Корея и Индия.