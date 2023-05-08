Лихтенштейн планирует частично легализовать биткоин

Правительство Лихтенштейна хочет ввести криптовалюту биткоин в качестве способа оплаты за государственные услуги. Об этом сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш в газете Handelsblatt.

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Введение биткоина

«Возможность оплаты с помощью биткоина приближается», — заявил он. При этом он не назвал конкретные термины.

Согласно текущему состоянию планирования, вполне вероятно, что княжество будет принимать депозиты в биткоинах и немедленно обменивать их на национальную валюту, швейцарский франк, считает Риш, который также является министром финансов княжества в дополнение к своей должности главы правительства.

Риш также не исключил, что государство может инвестировать часть своих резервов в биткоин.

Благодаря прямому обмену княжество будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты.

Княжество имеет бюджетный резерв в размере 2,2 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 2,5 летнему бюджету.

Риш поручил группе экспертов изучить, можно ли часть этого резерва также инвестировать в криптовалюты. Выводы рабочей группы пока детализируются.

Напомним

Лихтенштейн является дружественной криптовалют юрисдикцией. В 2019 году парламент страны принял закон о блокчейне (Liechtenstein Blockchain Act), создавший регулируемую среду для поставщиков связанных с цифровыми активами услуг.