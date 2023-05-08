Четыре прифронтовых области получат дополнительные 3 миллиарда — Шмигаль

Кабмин утвердил второй этап распределения дополнительной дотации для органов местного самоуправления в объеме 3,1 млрд грн. Эти средства будут направлены на нужды областных бюджетов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей и 516 бюджетов территориальных общин. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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В госбюджете Украины на 2023 год предусмотрено 24 млрд гривен на дополнительную дотацию местным бюджетам для осуществления полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, испытавших негативное влияние в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф.

В соответствии с принятым распоряжением органы местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях получат дополнительное финансирование для эффективного осуществления своих полномочий и обеспечения первоочередных потребностей на местном уровне.

Распределение дополнительной дотации будет осуществляться ежеквартально между местными бюджетами с учетом фактических поступлений местных бюджетов налога на доходы физических лиц.

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