Объемы венчурных инвестиций в Европе существенно сократились — KPMG

Количество сделок и общий объем венчурных инвестиций в Европе сокращаются четвертый квартал подряд — с $15,7 млрд в четвертом квартале 2022 года до $9,8 млрд в первом квартале 2023 года. Об этом говорится в исследовании KPMG.

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Венчурные инвесторы становятся требовательными

В первом квартале 2023 года венчурные инвесторы в Европе вели себя осторожнее, усиливая контроль над своими портфельными компаниями, тщательно изучая их корпоративные бюджеты, вынуждая сокращать расходы и повышать эффективность, а также требуя от них отчитываться о выполнении согласованных плановых показателей.

В течение следующих нескольких кварталов венчурные инвесторы могут начать выбирать между своими портфельными компаниями, отказываясь от дальнейших инвестиций в компании, которые, по их мнению, не смогут удержаться на рынке.

Правительства расширяют поддержку стартапов

В первом квартале 2023 года в Европе было начато несколько государственных инициатив, которые имели целью поддержать развитие стартапов. В бюджете Великобритании предусмотрено 3,5 млрд фунтов стерлингов, которые помогут стране стать научно-технологической супердержавой, в частности финансирование для поддержки развития суперкомпьютеров нового поколения и исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Великобритания обнародовала официальный документ о правовом регулировании вопросов ИИ.

В течение этого квартала правительство Германии также основало фонд в размере 1 миллиарда евро для поддержки компаний на стадии развития в сфере глубоких технологий (deeptech) и климатических технологий (climatetech).

Европейский инвестиционный банк и пять стран-членов ЕС объявили о создании Инициативы европейских технических чемпионов (ETCI) — фонда в размере $3,75 млрд для преодоления дефицита финансирования и поддержки компаний, находящихся на поздних стадиях развития (late-stage growth) в регионе.

Инвестиции венчурного капитала в Великобритании в первом квартале 2023 года сократились против первого квартала прошлого года.

После значительного замедления в четвертом квартале 2022 г., вызванного глобальными проблемами и нестабильной внутриполитической ситуацией, в первом квартале 2023 г. венчурные инвестиции в Великобритании оставались на низком уровне, особенно против показателей первого квартала 2022 года.

В будущем развитие технологий B2B, вероятно, останется ключевым двигателем инвестиций не только в таких сферах как финансовые и медицинские услуги, но и во всех отраслях, которые только можно представить.

Настроения инвесторов в Великобритании несколько изменились в первом квартале этого года; появился осторожный оптимизм относительно того, что самые плохие периоды нестабильности на рынке, возможно, остались позади.

Ожидается, что во втором квартале 2023 объемы венчурных инвестиций будут оставаться незначительными, но есть надежда, что во второй половине года активность инвесторов несколько восстановится.

Альтернативная энергетика — привлекательное направление для инвестирования в Германии

В первом квартале текущего года объемы венчурных инвестиций в Германии оставались незначительными против исторических максимумов, несмотря на два крупнейших в Европе соглашения, как привлечение инвестиций в размере $228 млн от лизинговой компании Enpal, специализирующейся на альтернативной энергетике, и $151 млн от инвестиционной платформы. инвестиций Moonfare

Корпоративные инвесторы в Германии оставались активными, хотя и проявляли гораздо большую осторожность, чем в предыдущих кварталах, сосредотачивая свою энергию, внимание и инвестиции только на стартапах с четко определенной ценностью.

Неопределенность в Израиле заставляет венчурных инвесторов воздерживаться от инвестирования

В первом квартале текущего года объем венчурных инвестиций в Израиле оставался незначительным, поскольку глобальные и внутренние макроэкономические и рыночные вызовы привели к существенной неуверенности.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Израиле, венчурные инвестиции в страну, скорее всего, останутся незначительными во втором квартале 2023 года.

Ирландия продолжает привлекать широкий спектр инвестиций

В течение первого квартала 2023 г. различные стартапы продолжали привлекать венчурное финансирование в Ирландии, хотя и в относительно небольших объемах.

Скандинавский регион начал год спокойно

Первый квартал текущего года был очень спокоен с точки зрения венчурных инвестиций в странах Скандинавии. Привлечение $135 млн датской биотехнологической компанией Hemab Therapeutics стало самым большим раундом финансирования за квартал, подчеркнув растущий потенциал биотехнологического сектора в регионе.

Другие соглашения с венчурным капиталом в течение первого квартала 2023 года были значительно скромнее — преимущественно в размере менее $20 млн — поскольку уменьшилось количество международных инвестиций на поздних стадиях, а местные инвесторы заключали преимущественно небольшие сделки на ранних стадиях. Учитывая нестабильную геополитическую и макроэкономическую ситуацию, многие развитые компании в Скандинавских странах скорректировали свои планы, отложив новые раунды финансирования на конец 2023 года или на 2024 год.

Что ждать во втором квартале

Второй квартал этого года, вероятно, станет еще одним сложным периодом для венчурных инвестиций в Европе, учитывая высокий уровень господствующей на рынке нестабильности. Традиционные венчурные инвесторы, вероятно, будут оставаться осторожными, тщательно анализируя сделки, чтобы оценить, смогут ли бизнес модели быть устойчивыми, а также будут оказывать большее давление на свои портфельные компании, требуя от них сокращения затрат.

Некоторые высоко капитализированные корпорации могут увидеть в нынешних условиях новые возможности, а не вызовы, особенно когда речь идет о поглощении. Также может увеличиться количество сделок по выводу непрофильных активов и сделок по присоединению.

Если рыночные вызовы усилятся в течение нескольких кварталов, правительства стран Европы могут усилить поддержку стартапов.

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