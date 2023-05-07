Украина готовит запрет на импорт из Молдовы

В ответ на ограничения, введенные Молдовой против украинского импорта, в правительстве готовят постановление о запрещении молдавского импорта. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — Торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Европейская правда .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы сообщили Кишиневу — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы», — отмечает чиновник.

По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Напомним

Ранее стало известно, что Молдова планирует присоединиться к решению Европейского Союза по импорту сельхозпродукции из Украины.

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля в субботу проинформировал украинского визави Николая Сольского, что Молдова намерена присоединиться к решению ЕС о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, в то же время разрешив их транзит.

На встрече Боля объяснил Сольскому, что в молдавских хранилищах находится значительное количество зерновых, что вызывает у фермеров опасения, что им не хватит места для нового урожая.

Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских продуктов в пять государств ЕС.