За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 194430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских оккупантов, 6 танков и 18 БПЛА. Потери врага за 6 мая
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Потери врага
- личного состава — около 194 430 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3723 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед.,
- артиллерийских систем — 3010 (+18) ед.,
- РСЗО — 554 (+2) ед.,
- средства ПВО — 306 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед.,
- специальная техника — 380 (+5).
Источник: Минфин
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