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7 мая 2023, 13:20 Читати українською

Прибыль Berkshire Hathaway Баффета выросла на 13%

Операционная прибыль Berkshire Hathaway Уоррена Баффета выросла по итогам первого квартала 2023 года на 12,6%, до $8,065 млрд, следует из отчетности финансового конгломерата.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway Уоррена Баффета выросла по итогам первого квартала 2023 года на 12,6%, до $8,065 млрд, следует из отчетности финансового конгломерата.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНа чем заработал БаффетОсновная часть прироста пришлась на страховой бизнес, которым владеет холдинг, — прибыль этого направления в общей сложности составила $2,88 млрд против $1,34 млрд годом ранее (рост более чем в два раза).

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На чем заработал Баффет

Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, которым владеет холдинг, — прибыль этого направления в общей сложности составила $2,88 млрд против $1,34 млрд годом ранее (рост более чем в два раза).

В частности, автостраховщик Geico заработал $703 млн после нескольких убыточных кварталов. Этому способствовали более высокие средние премии, полученные от автовладельцев, и более низкие расходы на рекламу.

Bloomberg отмечает, что ранее показатели компании находились под давлением инфляции — из-за нее выросла стоимость материалов, которые используются при ремонте машин, а также повысилась стоимость труда. К тому же Geico столкнулась c серьезной конкуренцией внутри своего сегмента.

Читайте: На чем заработал Баффет в 2022 году

Прибыль железнодорожного оператора Burlington Northern Santa Fe (BNSF) сократилась год к году на 9,04%, до $1,247 млрд, а нефтегазовой компании Berkshire Hathaway Energy Company — на 46,3%, до $416 млн.

Такое существенное падение отражает ряд тенденций, в том числе снижение доходов от регулируемых в США коммунальных услуг, поясняется в отчетности Berkshire.

Чистая прибыль, которая сформировалась путем сложения операционной прибыли и финансового результата по сделкам на фондовом рынке, выросла в 6,3 раза по сравнению с первым кварталом 2022 года и составила $35,5 млрд.

В то же время сам Баффет не раз напоминал акционерам, что «анализ прибылей или убытков, полученных от инвестиционной деятельности в отдельно взятом квартале, обычно не имеет смысла».

Столь значительный рост этого показателя отражает динамику цен на акции таких компаний, как Apple, в первом квартале, пишет CNBC. С начала года по конец марта котировки технологического гиганта, который занимает самую большую долю в портфеле Berkshire Hathaway, подскочили на NASDAQ на 26,9%.

По состоянию на 31 марта 2023 года около 77% стоимости портфеля Berkshire Hathaway приходилось на бумаги пяти компаний:

  • Apple — $151 млрд;
  • Bank of America — $29,5 млрд
  • American Express — $25 млрд
  • Coca-Cola — $24,8 млрд
  • Chevron — $21,6 млрд.

Для сравнения, на конец четвертого квартала доля топ-5 компаний в портфеле оценивалась примерно в 75%. При этом стоимость акций Apple в портфеле Berkshire Hathaway за первый квартал выросла на $32 млрд, Стоимость пакета в Bank of America, напротив, за три месяца сократилась на $4,7 млрд, в Chevron — на $8,4 млрд.

Денежная «подушка» Berkshire выросла за квартал со $128,6 млрд до $130,6 млрд. Как отмечает Bloomberg, конгломерат Баффета был чистым продавцом ценных бумаг, а разница между продажами и покупками составила $10,4 млрд.

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Источник: Минфин
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