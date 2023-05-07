Японский ритейлер Uniqlo уходит с российского рынка — СМИ

Японская сеть Uniqlo решила закрыть в РФ большинство своих крупных магазинов, получив в стране более 10,8 млрд руб. ($140 млн) убытков по итогам 2022 года, пишет « Коммерсант » .

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Что известно

Ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что фактически сеть сейчас полностью сворачивает бизнес в РФ.

Большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans.

Тем не менее эксперты признают, что локальным брендам сложно привлекать большой поток покупателей в отличие от международных компаний.

Так, на месте первого российского магазина Uniqlo в московском ТЦе «Атриум» откроется точка Lime, еще одну площадку Uniqlo в AFI Mall займет Gloria Jeans, сообщили два консультанта на рынке торговой недвижимости.

В Gloria Jeans подтвердили, что в ближайшие месяцы ее магазины откроются в нескольких местах, ранее занимавших Uniqlo, в том числе и в AFI Mall.

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Напомним

После начала вторжения в Украину Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России.

К марту 2022 года под брендом Uniqlo в стране работало 50 точек, к концу января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты.

Весь прошлый год ритейлер распродавал стоки онлайн. За 2022 год «Юникло Рус» могла выручить 12,07 млрд руб. (свыше $156 млн). В то же время сеть понесла убытки в 10,78 млрд руб. (свыше $140 млн), хотя с 2018 года российский бизнес Uniqlo был прибыльным.