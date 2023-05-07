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7 мая 2023, 10:22 Читати українською

Мировые цены на продовольствие начали расти

Индекс цен на продовольствие в апреле этого года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше показателя марта. До этого цены в месячном выражении снижались за год. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие в апреле этого года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше показателя марта.
Фото: today.ua

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По сравнению с апрелем прошлого года цены оказались ниже на 19,7%.

Главными факторами небольшого роста в апреле было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, тогда как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и масла продолжили снижение.

Индекс цен на зерновые в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,7%, в годовом выражении — на 19,8%. В апреле мировые цены на пшеницу упали на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. Основными причинами этого стали огромные размеры экспортного предложения со стороны России и Австралии. Мировые цены на кукурузу упали на 3,2%, на ячмень и сорго снизились соответственно на 4,3% и 0,3%.

Индекс цен на растительное масло в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,3%, падение продолжается шестой месяц подряд.

Читайте: Мировые цены на продовольствие снижаются 12 месяцев подряд

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,7%, в годовом выражении — на 15,1%.

Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%. Но в годовом выражении сохранилось понижение на 6,1%. Как поясняют в ФАО, в апреле мировые котировки цен на свинину выросли, прежде всего, под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и ограниченности поставок из нескольких ведущих стран-экспортеров.

В то же время, мировые цены на мясо птицы возобновили тенденцию к увеличению после девяти месяцев падения, поскольку вырос импортный спрос со стороны стран Азии, а во многих регионах сохраняется ограниченность предложения вследствие широкого распространения вспышек птичьего гриппа. Также выросли цены на говядину из-за сокращения предложения скота, особенно в США.

Индекс цен на сахар в апреле был на 17,6% выше мартовского значения. Рост этого показателя длится третий месяц подряд и достиг наивысшего значения с октября 2011 года. Этот рост обусловлен беспокойством в связи с сокращением предложения на мировых рынках по причине дальнейшего снижения прогнозов производства в Индии и Китае.

Источник: Минфин
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