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6 мая 2023, 15:08 Читати українською

Инвесткомпания BlackRock будет заниматься сопровождением Фонда развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock.
Фото: president.gov.ua

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Стороны обсудили детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины с привлечением публичного и частного капитала.

По итогам встречи Министерство экономики Украины подписало договор с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.

Основная цель создания фонда — привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в Украине.

Как заявил во время встречи Зеленский, за время независимости в Украину не приходил по-настоящему крупный и стратегический частный капитал в объемах, которые бы соответствовали масштабам и возможностям страны.

Это будет мощный сигнал для улучшения инвестиционного климата. Это важно не только для наших людей, для общества, но и для бизнеса, для предпринимателей за рубежом", — сказал глава государства.

По его словам, для прозрачности и успешности реализации проекта Украина привлекает лучшие финансовые и консалтинговые организации в мире: BlackRock, JP Morgan, McKinsey.

Президент также подчеркнул, что начало и запуск фонда позволит привлечь капитал и начать восстановление экономики страны и создание новых предприятий сразу после прекращения активных боевых действий.

Мы сможем предложить интересные проекты для инвестиций в энергетике, безопасности, сельском хозяйстве, логистике, инфраструктуре, медицине, ИТ, а также во многих других отраслях. Мы хотим, чтобы приходили глобальные партнеры, которые могут давать нам большие инвестиции", — отметил Зеленский.

Читайте также: BlackRock в Украине: что на самом деле здесь будет делать инвестиционный гигант

Чарльз Хатами, курирующий работу BlackRock FMA как глобальный руководитель группы финансовых и стратегических инвесторов (FSIG), заявил, что для BlackRock большая честь помогать украинскому народу, консультируя правительство по запуску Фонда развития Украины.

«Восстановление страны создаст значительные возможности для инвесторов поучаствовать в восстановлении экономики. Инвестиционный вызов, стоящий перед Украиной в ближайшие годы, будет огромным. И только благодаря тесному сотрудничеству государственного и частного капитала мы сможем решить проблему необходимого финансирования», — отметил Хатами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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